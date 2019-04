flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte sich auch am Donnerstag weiter ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte sich auch am Donnerstag weiter aufwärtsbewegen. Der DAX eroberte sogar zeitweise die 12.000-Punkte-Marke zurück, bildete bei 12.029,26 Punkten ein neues Jahreshoch, fiel aber dann doch wieder zurück. Zum Xetra-Schluss notierte der deutsche Leitindex mit einem Kursplus von 0,28 Prozent bei 11.988,01 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,28 Mrd. Euro. Auch der EuroStoxx50 konnte zulegen und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 3.441,93 Zählern. Den stärkten Kursaufschlag konnte der Madrider Ibex35 verbuchen, der um 0,49 Prozent auf 9.534,10 Punkte anstieg Während sich die Summe der Höchstgebote bei der 5G-Versteigerung im rheinland-pfälzischen Mainz am Donnerstag an die Marke von 3,2 Mrd. Euro heranschraubte (die Deutsche Telekom ersteigerte zum Beispiel bereits 13 Frequenzblöcke mit einem Gebot von rund 885 Mio. Euro, Drillisch 10 Frequenzblöcke zu rund 861 Mio. Euro) wird aber Österreich das erste Land in Europa sein, in dem 5G an den Start geht. Weltweit werden es nun doch die USA sein. Nachdem Südkorea als erstes Land mit einem 5G-Netz beginne wollte, setzte man beim US-Telekom-Riesen Verizon Communications nun doch noch schnell alle Hebel in Bewegung, um das erste 5 G-Netz in Minneapolis und Chicago anbieten zu können. In den USA sollen bis zum Ende des Jahres 2019 dann in bis zu 30 Großstädten die 5G-Technologie nutzbar sein. Aus den USA gab es am Donnerstag gemischte Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen gemäß der jüngsten Fassung des US-Arbeitsministerium auf dem niedrigsten Stand seit dem Dezember 1969. Die Challenger-Stellenstreichungen wiesen aber im ersten Quartal 2019 191.000 Entlassungen auf. Das ist der schlechteste Quartalswert seit 10 Jahren. An der Wall Street gingen die US-Leitindizes Dow Jones und S&P500 mit Kursgewinnen aus dem Handel, während der NASDAQ100 leicht schwächelte.

Am Freitag stand bereits am Morgen die Industrieproduktion für den Monat Februar um 08:00 Uhr auf der Agenda. Aus Frankreich wird um 08:45 Uhr die Handels- und Leistungsbilanz für den Februar erwartet und um 09:00 Uhr die Industrieproduktion aus Spanien für den Februar. Am Nachmittag bilden die US-Arbeitsmarktdaten für den März das Highlight des Tages. Gleichzeitig werden die Daten zur Arbeitslosenrate, zu den neugeschaffenen Stellen (der Konsens liegt bei 175.000 neuen Stellen), zur Lohninflation, zur Partizipationsrate und zum Beispiel zu den geleisteten Wochenstunden veröffentlicht. Am Abend werden um 19:00 Uhr die Baker-Hughes-Daten mit der Anzahl der aktiven US-Rohölförderplattformen ausgewiesen. Schließlich folgen um 21:00 Uhr noch die US-Verbraucherkredite für den Monat Februar und um 21:30 Uhr der CoT-Bericht der CFTC. Von der Unternehmensseite gab es am Morgen um 08:00 Uhr bereits Quartalszahlen der britischen Billigfluglinie Easyjet. Am Nachmittag werden die neuesten Quartalsergebnisse von Corus Entertainment (CA) und Greenbrier (US) zu bewerten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes wiesen kurz vor deren jeweiligem Handelsende gemischte Vorzeichen auf. Während der australische ASX200 stärker verlor, konnten die festlandchinesischen Indizes aus Shanghai und Shenzen Kursgewinne verbuchen. Die US-Futures notierten vom Übergang der asiatischen in die europäische Handelszeit durchweg mit Zugewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen rund um die 12.000-Punkte-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Donnerstag mit dem vierten Kursgewinn in Folge und schloss via Xetra mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 11.988,01 Punkten. Auf Basis des Intraday-Charts vom 04. April 2019 wäre auf den Kursverlauf vom Tagesverlaufstief von 11.916,57 Punkten bis zum Tageshoch und gleichzeitig neuem Jahreshoch von 12.029,26 Punkten abzustellen. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.029/12.056/12.072/12.099/12.115 und 12.147 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.959/11.943/1.917/11.890/11.874/11.847 und 11.823 Punkten in Betracht. Auf der Oberseite wäre eine noch offene Kurslücke vom 05. Oktober auf den 08. Oktober 2018 bei 12.103,55 Punkten geschlossen.

