FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Februar etwas besser als erwartet entwickelt, und zwar von einer nach oben revidierten Vormonatsbasis aus. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 0,4 (Januar: 2,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Januar hatte die Produktion nach revidierten Angaben stagniert. Vorläufig war ein Minus von 0,8 Prozent gemeldet worden.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne sank um 0,2 (minus 0,5) Prozent, wobei die Erzeugung von Vorleistungsgütern um 0,6 (minus 0,4) verringert wurde, aber die Produktion von Investitionsgütern um 0,6 (minus 1,4) Prozent erhöht. Die Produktion von Konsumgütern sank um 1,6 (plus 2,1) Prozent. Die Bauproduktion nahm um 6,8 (plus 0,9) Prozent zu, die Energieerzeugung sank um 3,1 (plus 3,5) Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministerium kommentierte die Daten so: "Angesichts der schwachen Auftragsentwicklung und des eingetrübten Geschäftsklimas ist weiterhin von einer gedämpften Industriekonjunktur auszugehen. Das Baugewerbe befindet sich weiter in der Hochkonjunktur. Zum guten Ergebnis im Februar trug die vergleichsweise milde Witterung bei."

