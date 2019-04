Die VW-Aktie hat in den letzten Tagen mit der Unterstützung eines freundlichen Gesamtmarktes die wichtige 200-Tage-Linie geknackt. Gut möglich, dass eine kurze Konsolidierung bis in den Bereich 145,55 Euro ansteht. Im Anschluss gilt es, die obere Begrenzung des Seitwärtstrends (154,50 Euro) zu nehmen. Wird diese überwunden, ist der Weg nach oben bis zur Marke von 165,00 Euro frei. Der Volkswagen-Konzern knüpft derzeit einen interessanten Deal nach dem anderen. Amazon, Microsoft, WirelessCar, Baidu und SK Innovation zählen mittlerweile zu den Partnern des Autogiganten. Darüber hinaus sorgt der eine oder andere Insiderkauf für Aufmerksamkeit. Erst vor knapp drei Wochen hatte Vorstandschef Herbert Diess für zwei Millionen Euro Aktien des VW-Konzerns gekauft. Am Mittwoch legte VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter nach.

