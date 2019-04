Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis von 93 auf 85 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er der bevorstehenden Abspaltung der Augenheilkundesparte Alcon am kommenden Dienstag Rechnung, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese dürfte auch die anstehenden Quartalszahlen beeinflussen. Zudem sollten sich die Vorlaufkosten für die Markteinführung der beiden Mittel Zolgensma und Mayzent bemerkbar machen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 03:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012005267