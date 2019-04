Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,21% auf 94,4, davor 26 Tage ohne Veränderung , Rio Tinto -1,09% auf 4588,5, davor 8 Tage im Plus (9,64% Zuwachs von 4231 auf 4639), Rocket Internet -1,36% auf 23,16, davor 7 Tage im Plus (5,67% Zuwachs von 22,22 auf 23,48), Hannover Rück -0,45% auf 131,9, davor 7 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 125,6 auf 132,5), Talanx -0,29% auf 34,94, davor 7 Tage im Plus (2,94% Zuwachs von 34,04 auf 35,04), Sixt -0,89% auf 95,15, davor 7 Tage im Plus (5,73% Zuwachs von 90,8 auf 96), Instone Real Estate -1,39% auf 21,25, davor 7 Tage im Plus (11,08% Zuwachs von 19,4 auf 21,55), Covestro -0,6% auf 52,7, davor 7 Tage im Plus (14,19% Zuwachs von 46,43 auf 53,02), HANG SENG -0,17% auf 29936,3, davor 7 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 28523,3 ...

