FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Freitag im Verlauf stabil. Charttechnisch wird die Luft nun dünner, die Charttechniker der Commerzbank sehen bei 12.055 Punkten den nächsten Widerstand. Wohlwollend wird an der Börse die Industrieproduktion aus Deutschland aufgenommen. Diese stieg im Februar nicht nur stärker als erwartet, auch der Januarwert wurde deutlich nach oben genommen. Positiv wirkte sich diesmal das Wetter aus, vor allem der Bau konnte mit einem Plus von 6,8 Prozent Schlimmeres verhindern. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 9 auf 12.025 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.030 und das -tief bei 12.015,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.066 Kontrakte.

April 05, 2019 02:25 ET (06:25 GMT)

