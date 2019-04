Lenzburg - Die Hypothekarbank «Hypi» Lenzburg wird in Wohlen, der viertgrössten Gemeinde des Kantons Aargau, eine Geschäftsstelle eröffnen. In Dottikon werden weiterhin Beratungsdienstleistungen sowie Möglichkeiten zur Bargeldversorgung angeboten.

Die Hypothekarbank Lenzburg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 die führende überregionale Partnerin für Finanzdienstleistungen mit konsequenter Kundenorientierung und hoher Innovationskraft zu werden. Trotz voranschreitender Digitalisierung ist die persönliche Beratung vor Ort wichtig für den bedürfnisorientierten und erfolgreichen Kundenkontakt. Um das persönliche Beratungserlebnis der Hypi zukünftig auch Privatkunden und KMU's im Freiamt anzubieten, eröffnet die Hypi im Herbst 2019 eine Geschäftsstelle in Wohlen.

Hypi-Beratungserlebnis in neuer Geschäftsstelle in Wohlen

Mit der neuen Geschäftsstelle in Wohlen werden sämtliche Bankdienstleistungen mit Beratung sowie eine 24h-Zone an bester Passantenlage angeboten. Die persönliche Beratung zu allen Finanzbedürfnissen steht dabei im Vordergrund. «Wir erachten das Freiamt als attraktive Region ...

