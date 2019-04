Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 205 auf 200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit seinen für 2020 reduzierten Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) reflektiere er stärkere regulatorische Widerstände in Großbritannien, ein etwas schwächeres Firmenkundengeschäft in Deutschland und niedrigere Margen in Südafrika, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-05/09:10

ISIN: GB00BH4HKS39