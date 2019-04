Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 265 Franken belassen. Analyst Richard Parkes rechnet mit einem soliden Umsatz des Pharmaherstellers für das erste Quartal, mit dem Roche auf Jahressicht am oberen Ende der gesteckten Ziele liegen sollte. Im zweiten Halbjahr dürften die Markteinführungen von Biosimilar-Produkten in den USA aber für Druck sorgen, begründete er sein "Hold"-Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 03:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012032048