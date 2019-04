Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage hat der Leitindex nun wieder Korrekturpotenzial. Mit welchen Szenarien Anleger rechnen sollten.

Schafft der Dax heute das dritte Jahreshoch in Folge? Der Leitindex kämpft in den ersten Handelsminuten mit der Marke von 12.000 Punkten und liegt praktisch unverändert bei 11.984 Zählern.

Am gestrigen Handelstag ging der Leitindex mit 11.982 Punkten und einem Plus von 0,28 Prozent aus dem Handel. Das war der höchste Schlussstand des Jahres. Zugleich hatte der Dax mit 12.029 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht.

Geht das in solch einem Tempo weiter? Natürlich nicht, mittlerweile hat der Dax Korrekturpotenzial aufgebaut, weil Anleger Gewinn mitnehmen dürften (s. "Was die Charttechnik sagt").

Aktuell ist das Korrekturpotenzial aber eher gering: Bei institutionellen Anlegern besteht noch erheblicher Kaufbedarf, meint Verhaltensökonom Joachim Goldberg nach Auswertung der Anlegerumfrage der Börse Frankfurt. "Es ist diese Nachfrage, die dem Dax gerade bei deutlicheren Rücksetzern eine gute Stütze sein wird", schlossfolgert er aus den Umfragewerten dieser Woche.

Und die Privatanleger glauben nicht an weiter steigende Kurse - ablesbar am Euwax-Sentiment der gleichnamigen Börse Stuttgart. Der Indikator wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet. Er zeigt aktuell an, dass sich Privatanleger verstärkt gegen fallende Kurse absichern oder gar auf schwächere Notierungen spekulieren. Das Euwax-Sentiment ist ein Kontraindikator, solche Werte sind eher ein Sicherheitsnetz gegen fallende Kurse.

Es ist diese Skepsis, gepaart mit hohem Kaufbedarf, die eine Rally am Aktienmarkt länger nach oben tragen kann als alle erwarten.

Entscheidend für den heutigen Kursverlauf dürften die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sein. Die Zahlen zum Beschäftigungsaufbau in den USA liefern Rückschlüsse auf die Lage der weltgrößten Volkswirtschaft. Sollten die offiziellen Daten ebenso enttäuschen wie die der privaten US-Arbeitsagentur ADP am vergangenen Mittwoch, müssen Anleger mit einem Wiederaufflammen von Rezessionsängsten gerechnet werden.

Nach Schätzungen der Commerzbank sollte die Zahl der neuen Stellen für den Monat März im Bereich von 185.000 liegen. Eine Zahl von unter 180.00 dürfte nicht nur den Aktienmarkt, sondern auch den Dollar gegenüber dem Euro belasten. Die USA benötigen im Schnitt rund 100.000 bis 120.000 neue Jobs pro Monat, um die Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Beflügeln dürfte den Dax weiter ...

