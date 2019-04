Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst ruhig angehen: Der Dax kam am Freitagmorgen binnen der ersten Handelsminuten kaum vom Fleck und verlor zuletzt moderate 0,02 Prozent auf 11 985,29 Punkte. Damit bleibt der deutsche Leitindex in Sichtweite der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Zählern, über die der Sprung am Vortag erstmals seit Anfang Oktober geglückt war.

In dieser Woche hatte die bereits seit der zweiten Märzhälfte anhaltende Rally im Dax weiter an Fahrt aufgenommen. Auf Wochensicht steht bisher ein Plus von rund vier Prozent zu Buche, weshalb die Anleger nun den Fuß vom Gas nehmen. Für Entspannung bei den Marktteilnehmern sorgen aktuell die positiven Signale auf eine baldige Einigung im US-chinesischen Handelsstreit.

Während eine Brexit-Lösung noch auf sich warten lässt, steht in den USA am Nachmittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Toptermin dieser Woche an. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hoffen die Börsianer nach enttäuschenden Februar-Werten auf "deutlich mehr neu geschaffene Stellen".

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax pendelte kurz nach Handelsbeginn um seinen Vortagesschluss - er notierte zuletzt 0,03 Prozent höher bei 25 479,81 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,08 Prozent auf 3444,57 Zähler./tav/stk

