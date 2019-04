Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

- Anleihe frühzeitig erfolgreich platziert

- Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt

- Stückelung von CHF 5.000 und ein Mehrfaches davon

- Provisorische Zulassung an der SIX Swiss Exchange am 23. April 2019 erwartet

Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat die Platzierung der Anleihe unter Federführung der Helvetische Bank AG erfolgreich aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...