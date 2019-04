Zürich - Sensirion, dbi Services, Rackspace und Domicil Bern gehören zu den Gewinnern. Für die Studien zur Arbeitsplatzkultur hat das Great Place to Work Institut in den letzten beiden Jahren über 50'000 Mitarbeitende in der Schweiz befragt und es zeigt sich: Eine faire Bezahlung, gute Nebenleistungen und ein wertschätzender Umgang bilden die Grundlage für zufriedene Mitarbeitende. Um als Organisation attraktiv und auch künftig erfolgreich zu sein, braucht es jedoch mehr: Bei den "Besten Arbeitgebern" besteht Vertrauen in die Führungskräfte, sie fördern eine konstruktive Zusammenarbeit statt Rivalität. Und die Arbeit bietet einen Sinn und macht Stolz.

Das Great Place to Work Institut zeichnete am 4. April 2019 in Zürich zum 11. Mal die «Besten Arbeitgeber der Schweiz» aus. Für das Ranking werden bei den teilnehmenden Arbeitgebern alle Mitarbeitende anonym zu Ihrer Meinung gefragt. Teilnehmen können alle Organisationen ab 20 Mitarbeitende. Rund 200 Unternehmen aus der Schweiz arbeiten mit Great Place to Work an der Verbesserung ihrer Arbeitsplatzkultur. 70 davon stellten sich im letzten Jahr allen Schritten zum Vergleich mit den "Besten Arbeitgebern".

Nach Google und Cisco in den letzten Jahren siegte nun erstmals Sensirion bei den grossen Unternehmen. Unter den 34 «Besten Arbeitgebern» finden sich neben internationale Unternehmen wie DHL, die LGT Bank, Hilti auch Schweizer Firmen wie Holle baby food, die Schweizer Salinen AG oder die Klinik Gut aus St. Moritz.

Hoher Lohn alleine erzeugt keine Motivation - Entscheidend ist, dass Fairness und Perspektive stimmen

Die Studienergebnisse zeigen, was die Grundlagen einer guten Arbeitsplatzkultur sind: Glaubwürdigkeit, Respekt und Wertschätzung, Fairness (auch bei der Vergütung) und Teamgeist. Ebenfalls sehr wichtig sind Stolz auf die Tätigkeit des Unternehmens.

Bei der Wahrnehmung eines angemessenen Lohns zeigen sich in den Unternehmen grosse Unterschiede (70% positive Wahrnehmung bei ausgezeichneten vs. 39% bei nicht ausgezeichneten Organisationen). Auffällig dabei: Wichtiger als die absolute Lohnhöhe ist die empfundene Fairness. Hier erzielen auch Firmen ohne hohe Löhne oft eine bessere Wahrnehmung als Branchen mit überdurchschnittlichen, aber unfair erlebten Löhnen.

«Es ist überraschend aber zugleich beeindruckend zu sehen, wie auch Unternehmen mit niedrigeren Löhnen dank Fairness und guten Perspektiven motivierende Arbeitsbedingungen schaffen. Hohe Gehälter in einem von Neid und Machtkämpfen geprägten Umfeld ...

