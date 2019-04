Die US-Bank JPMorgan hat Dow Inc mit "Underweight" und einem Kursziel von 49 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des US-Chemiekonzerns sei im Vergleich zu den Papieren der schärfsten Konkurrenten Lyondell und Westlake überbewertet, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dow stelle viele Produkte zwar günstig her, sei aber stark vom Ölpreis abhängig./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 22:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / 00:15 / EDT

ISIN US2605571031

AXC0083 2019-04-05/09:36