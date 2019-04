Der österreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554) will eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) ist dies eine Erhöhung um 25 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 41,59 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 23. Mai 2019 in Wien statt. Die Auszahlung der Dividende ...

