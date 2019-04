Von Anthony Shevlin

BARCELONA (Dow Jones)--Der Versorger Uniper will seine restliche Beteiligung von 6 Prozent an dem brasilianischen Energiekonzern Eneva über eine Zweitplatzierung veräußern. Aus dem Verkauf erwartet der Konzern Einnahmen in Höhe von umgerechnet rund 75 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für den 10. April erwartet. Für Uniper stellt dies das Ende seiner Geschäftsaktivitäten in Brasilien dar.

