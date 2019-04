Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Auktion in Spanien erzielten die Anleger im zehnjährigen Segment eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 1,12% bei einem Bid/Cover-Ratio von 1,4, so die Analysten der Helaba.In Frankreich sei die OAT 0,5% Mai 2029 bei 0,39% und einem Nachfrageüberhang von 2,1 versteigert worden. Im Zuge der abnehmenden Risikoaversion habe sich die 10J-Rendite deutscher Bundeswertpapiere in den letzten Handelstagen wieder der Null-Prozentmarke angenähert. Die Rendite von Treasury Notes mit zehn Jahren Laufzeit habe Mitte letzter Woche bei 2,37% den niedrigsten Stand seit Dezember 2017 markiert. Seitdem sei die Rendite um über zehn Basispunkte auf zuletzt 2,5% gestiegen und liege damit oberhalb der Abwärtstrendlinie, welche ihren Ursprung Anfang März gehabt habe. (05.04.2019/alc/a/a) ...

