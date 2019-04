Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) wird den Aktionären auf der 150. ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2019 die Aufsichtsrats-Mitglieder Regina Prehofer, Myriam Meyer und Caroline Grégoire Sainte Marie, deren Mandate auslaufen, zur Wiederwahl vorschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...