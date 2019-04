++ Weitere positive Signale beim Handelsstreit ++ GBPUSD steckt in Dreiecksformation fest ++ Bundeskanzlerin Merkel will alles tun, um chaotischen Brexit zu vermeiden ++ DE30 überkauft, es besteht Korrekturpotenzial ++ Die Wall Street legte gestern ähnlich wie bereits am Dienstag eine Verschnaufpause ein, wobei der Leitindex Dow Jones mit einem Anstieg von 0,64% auf 26.385 Punkte der Outperformer unter den drei großen US-Aktienindizes war. Die 10-jährigen US-Anleiherenditen notieren wieder bei 2,53%. Am USD-Markt waren die Reaktionen eher verhalten, da die Anleger vor dem NFP-Bericht zurückhaltender zu sein scheinen. Im Fokus stehen aktuell die positiven Signale aus Washington und Peking. Der chinesische Nachrichtendienst Xinhua berichtete, dass Präsident Xi Jinping sagte, dass erhebliche Fortschritte beim Handelsabkommen erzielt wurden. Xi scheint auf einen ...

