Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine defensive Charakteristik, seine krisenfesten Gewinne und die attraktiven Dividenden machten den globalen Versicherungssweektor zu einem relativ "sicheren Hafen" im breiteren Finanzsegment, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei die Komplexität innerhalb des Sektors hoch und die Transparenz gering, was potenziellen Anlegerns die Auswahl der richtigen Branchenwerte erschwere. In Europa zählten Allianz und Prudential zu den attraktivsten Papieren./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 02:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-04-05/10:29

ISIN: GB0007099541