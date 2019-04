flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen zum ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen zum Wochenschluss mehrheitlich Kursgewinne auf. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 21.807,50 Punkten an der TSE aus dem Handel. Auch der südkoreanische Kospi, der STI aus Singapur und die festlandchinesischen Indizes konnten zulegen. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.993,22 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Donnerstag mit dem vierten Kursgewinn in Folge und schloss via Xetra mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 11.988,01 Punkten. Auf Basis des Intraday-Charts vom 04. April 2019 wäre auf den Kursverlauf vom Tagesverlaufstief von 11.916,57 Punkten bis zum Tageshoch und gleichzeitig neuem Jahreshoch von 12.029,26 Punkten abzustellen. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.029/12.056/12.072/12.099/12.115 und 12.147 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.959/11.943/1.917/11.890/11.874/11.847 und 11.823 Punkten in Betracht. Auf der Oberseite wäre eine noch offene Kurslücke vom 05. Oktober auf den 08. Oktober 2018 bei 12.103,55 Punkten geschlossen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/