Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Die Nachrichtenlage ist dünn. Im Handelsstreit zwischen den USA und China hat US-Präsident Donald Trump erneut Hoffnungen auf eine rasche Lösung geschürt. "Wir sind nah dran, einen Deal zu machen", sagte Trump vor einem Treffen mit dem chinesischen Verhandlungsführer Liu He im Weißen Haus. Davon profitiert der Dollar, der gegenüber Yen und Euro leicht stärker tendiert. Der DAX handelt kaum verändert bei 11.980 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.442 Zählern ebenfalls kaum verändert.

Im Fokus steht um 14.30 Uhr MESZ der US-Arbeitsmarktbericht. Der ADP Bericht, der gerne als Vorbote interpretiert wird, lieferte am Mittwoch einen enttäuschenden Stellenaufbau. Für den März erwarten von Dow Jones befragte Volkswirte nun ein Beschäftigungsplus außerhalb der Landwirtschaft von 175.000 Stellen, die Arbeitslosenquote sollte bei 3,8 Prozent verharren. Die Volkswirte der Societe Generale sind noch etwas optimistischer und erwarten einen Sprung auf 200.000 neue Jobs nach nur 20.000 im Februar.

In der kommenden Woche startet in den USA die Berichtssaison. An der Börse wird davon ausgegangen, das sich Anleger mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht und den Start in die Berichtssaison mit Käufen erst einmal zurückhalten.

Stagecoach nach Zwischenbericht schwach

Für die Aktie des britischen Verkehrsunternehmens Stagecoach geht es im frühen Handel um 5,6 Prozent auf 139 Pence nach unten. Auch wenn das Unternehmen mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden sein kann, sind die Analysten von Jefferies vorsichtig, weil mittelfristig mit mehr Gegenwind zu rechnen sei. Dabei verweisen sie auf zu erwartende steigende Kosten und die Überkapazitäten des Busangebots im Großraum London, wo Stagecoach ebenfalls gut vertreten ist. In der Folge haben die Analysten die Aktie auf "Underperform" nach "Hold" gesenkt und sehen das Kursziel bei 125 Pence.

Dem Schweizer Chemiekonzern Ems ist der Start in das Jahr geglückt. Der Umsatz fiel mit 604 Millionen Franken deutlich oberhalb der Markterwartung aus. "Das Unternehmen hat sich in einem schwierigen Umfeld gut behauptet", so ein Marktteilnehmer. Der Ausblick sehe nun leicht konservativ aus, da das Unternehmen weiterhin den Nettoumsatz wie auch das EBIT auf Vorjahresniveau sehe. Ems steigen um 4,2 Prozent.

Auftragsbücher bei Airbus gut gefüllt

Das Geschäft des Flugzeugbauers Airbus hat nach einem mauen Jahresauftakt im März kräftig angezogen. Allerdings verbuchte der Boeing-Konkurrent auch weitere Stornierungen. Der Auftragsbestand zum Quartalsende beläuft sich nur noch auf 7.357 Maschinen - zum Jahresende 2018 waren es mit 7.577 Flugzeugen noch 220 mehr gewesen. An der Börse wird auf den hohen Auftragsbestand geschaut, der die Auslastung für die kommenden Jahre sichert. Die Aktie handelt leicht im Plus.

"An der Börse wurde mit dem Schritt bereits gerechnet", so ein Aktienhändler zu der Platzierung in Befesa. Das Umfeld sei gut, die Stücke wurden schnell bei Investoren untergebracht. 4,5 Millionen Aktien wurden für Triton platziert, bei einem Preis von 37,20 Euro ergebe dies ein Volumen von 167,4 Millionen Euro. Die Aktie verliert 3,4 Prozent auf 38,05 Euro und handelt damit deutlich oberhalb des Platzierungspreises.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.442,45 0,02 0,52 14,69 Stoxx-50 3.171,16 -0,01 -0,20 14,89 DAX 11.979,94 -0,07 -8,07 13,46 MDAX 25.502,91 0,12 29,66 18,13 TecDAX 2.770,32 0,15 4,12 13,07 SDAX 11.370,10 0,01 1,42 19,57 FTSE 7.409,50 0,10 7,56 10,01 CAC 5.468,93 0,09 5,13 15,61 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,01 0,02 -0,23 US-Zehnjahresrendite 2,53 0,01 -0,15 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1226 +0,05% 1,1229 1,1218 -2,1% EUR/JPY 125,40 +0,13% 125,40 125,13 -0,3% EUR/CHF 1,1226 +0,08% 1,1227 1,1213 -0,3% EUR/GBP 0,8574 -0,12% 0,8567 0,8578 -4,7% USD/JPY 111,71 +0,09% 111,69 111,55 +1,9% GBP/USD 1,3095 +0,18% 1,3116 1,3074 +2,6% Bitcoin BTC/USD 4.960,76 +0,61% 4.963,13 4.998,89 +33,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,92 62,10 -0,3% -0,18 +33,1% Brent/ICE 69,26 69,40 -0,2% -0,14 +26,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,48 1.292,38 -0,2% -2,90 +0,5% Silber (Spot) 15,17 15,16 +0,0% +0,01 -2,1% Platin (Spot) 903,09 918,86 -1,7% -15,77 +13,4% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,1% +0,00 +10,4% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2019 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.