Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Shop Apotheke von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Einführung elektronischer Rezepte in Deutschland. Verschreibungspflichtige Medikamente machten bei Shop Apotheke schätzungsweise ein Drittel des Umsatzes aus. Das Unternehmen könne diese verkaufen, ohne an die in Deutschland dafür gesetzlich festgelegten Preise gebunden zu sein. Dies sei ein entscheidender Vorteil im Vergleich mit den Apotheken mit festem Standort./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 04:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-05/10:57

ISIN: NL0012044747