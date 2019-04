Gemeinsam mit dem Konzern MPX wollte Eon einst Kraftwerke in Südamerika bauen. Nun hat Uniper die Anteile am Brasilien-Geschäft verkauft.

Der Energieversorger Uniper zieht einen Schlussstrich unter das von der früheren Konzernmutter Eon aufgebaute Brasiliengeschäft. Uniper veräußere seinen verbliebenen Anteil in Höhe von rund sechs Prozent an dem brasilianischen Versorger Eneva, teilten die Düsseldorfer am Freitag mit. Dies geschehe im Rahmen einer Zweitplatzierung von Aktienpositionen mehrerer Eneva-Aktionäre.

Uniper erwartete einen Erlös von rund 75 Millionen Euro. Nach dem Verkauf habe Uniper keine Geschäfte ...

