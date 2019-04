Der neue Dermalfiller mit Hyaluronsäure (HA) wirkt unter der Haut und spendet Feuchtigkeit, sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild und trägt zu einem verjüngten Aussehen bei

Merz, ein weltweit führendes Unternehmen in der medizinischen Ästhetik, gab heute die Markteinführung von Belotero Revive bekannt. Der neue Dermalfiller mit Hyaluronsäure (HA) und Glycerin wurde entwickelt, um die Feuchtigkeit, Elastizität und Festigkeit der Haut zu verbessern und das Auftreten von feinen Linien zu reduzieren.1,2 Belotero Revive ist die neueste Ergänzung der Belotero-Serie und erfüllt die speziellen Bedürfnisse einer neuen Patientengruppe. Diese legt besonderen Wert darauf, die Hautqualität zu verbessern, frühen Anzeichen von Hautalterung vorzubeugen und sich mit einem natürlichen "Glow" zu präsentieren dem "No-Filter"-Look.

"Wir sehen ein wachsendes Interesse an effektiven, qualitativ hochwertigen injizierbaren Behandlungen bei einer neuen Generation von ästhetischen Patienten. Dies ist auch auf den Einfluss von digitalen Medien und Social Media zurückzuführen", erklärte Professorin Dr. Martina Kerscher, Dermatologin an der Universität Hamburg und Hauptautorin der BELOVE-Studie. "Starke wissenschaftliche Forschung bildet die Grundlage für diese neue Injektion. Unsere Studienergebnisse zeigen, dass diese Behandlung ein effektiver Weg ist, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, die Hautstruktur zu verbessern und unseren Patienten schöne, natürlich aussehende Ergebnisse zu liefern", so Kerscher.

Die neue Belotero Revive-Kampagne ermutigt Konsumenten, die "beste Version von sich selbst" zu zeigen ohne Filter. Die Kampagne zeigt spielerisch, wie Aktivitäten in den sozialen Medien die Wahrnehmung von Schönheit im Alltag beeinflussen und bestärkt Verbraucher darin, ihre individuelle und natürliche Schönheit hervorzuheben.

"Forschungsergebnisse und Markttrends machen deutlich, dass eine neue Patientengeneration zunehmend offen für die ästhetische Medizin ist und aktiv nach Möglichkeiten sucht, die ersten sichtbaren Zeichen des Alterns zu behandeln", sagte Philip Burchard, CEO von Merz. "Bei Merz konzentrieren wir uns stark auf die Forschung und Entwicklung innovativer und effektiver Lösungen, mit denen sowohl spezifische Patientenbedürfnisse als auch neue Markttrends in der medizinischen Ästhetik berücksichtigt werden können. Mit der Entwicklung von Belotero Revive können wir Ärzten einen neuen Dermalfiller zur Verfügung stellen. Dieser kann sowohl zur Vorbeugung als auch zur ästhetischen Verschönerung verwendet werden, um den einzigartigen Bedürfnissen der neuen Patienten gerecht zu werden.3,4

Belotero Revive ist ab April 2019 in ausgewählten Ländern in Europa und Lateinamerika erhältlich, weitere Märkte folgen im Laufe des Jahres. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beloterorevive.com oder folgen Sie @Merz_Aesthetics auf Instagram.

BeloteroRevive baut auf dem Erfolg der etablierten Belotero Produktreihe auf. Diese umfasst eine große Auswahl an Fillern, die Ungleichgewichte und Volumenverlust im Gesicht korrigieren, Konturen definieren, anheben, voluminös machen, und Linien und Falten füllen können. Weitere Informationen über das gesamte Belotero Sortiment finden Sie unter: https://www.belotero.de/.

Über Belotero Revive

Belotero Revive wird durch Injektion über mehrere Behandlungen angewendet, die als "Beauty Booster" wirken und für eine insgesamt jugendliche Ausstrahlung sorgen. Es wirkt unter der Haut und spendet Feuchtigkeit, kann aber auch verwendet werden, um das Auftreten feiner Linien zu reduzieren, oder als präventive und frühzeitige ästhetische Interventionstherapie.4 Belotero Revive wurde in einer Studie mit 24 Patienten klinisch untersucht. Durch Injektion in den unteren Wangenbereich des Gesichts wurden die Behandlungsmöglichkeiten in einem Beobachtungszeitraum von über 36 Wochen getestet.

Ergebnisse der BELOVE-Studie4

Belotero Revive verbessert die Hautelastizität, hat ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil und ein allgemein niedrigeres Schmerzniveau an der Injektionsstelle.

Bis zu 36 Wochen verbesserte Hautfeuchtigkeit, Reduzierung von Rötungen der Haut und Rauheit

100% der Patienten zeigten verbesserte ästhetische Ergebnisse in Woche 12

Über 80% der Patienten waren mit der Behandlung zufrieden in Woche 24

90% würden Belotero Revive an Freunde weiterempfehlen

Über Merz

Mit rund 3.000 Mitarbeitern und direkter Präsenz in 28 Ländern ist Merz ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Bereich medizinische Ästhetik und Neurotoxine mit Sitz in Frankfurt. Die Innovationskraft, eine solide Finanzstärke und kontinuierliches Wachstum zeichnen das Unternehmen aus, das seit mehr als 110 Jahren in Privatbesitz ist. Neben einem umfassenden Portfolio von Ästhetikprodukten der Kategorien Medizingeräte und injizierbare Produkte sowie Hauptpflege entwickelt Merz auch Neurotoxine zur Behandlung neurologisch bedingter Bewegungsstörungen. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte Merz einen Umsatz von 1.024,4 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.merz.de.

