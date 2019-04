Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Jüngste Hinweise in einer Pressemeldung des Konzerns auf ein mögliches öffentliches Angebot für die Vivendi-Gruppe könnten ein Signal einer möglichen Bedrohung durch einen aktivistischen Investor sein, falls Vivendi die Einnahmen aus dem Verkauf von Universal Music nicht für Dividenden oder Aktienrückkäufe verwende, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 04:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-04-05/11:06

ISIN: FR0000127771