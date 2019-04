Palfinger ist Spezialist auf dem Gebiet der Hebe-Lösungen. Innovationen sowie Internationalisierung und Flexibilisierung treiben die Company an und sorgen für Wachstum. Die Palfinger AG zählt zu den international führenden Herstellern von "Lifting Solutions", die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich eingesetzt werden. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr mit 11.000 Mitarbeitern einen Rekordumsatz von rund 1,6 Mrd. Euro (+9,8 Prozent) erwirtschaftet. Das Ergebnis wurde zwar ebenfalls deutlich verbessert, steht allerdings nach wie vor unter dem Einfluss des laufenden Restrukturierungsprogramms in Nordamerika und im Marine-Bereich. In Nordamerika sind nach zweijähriger Restrukturierung die wesentlichen Restrukturierungskosten laut Palfinger ...

