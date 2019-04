Zinnowitz (ots) -



Pünktlich zum Beginn der neuen Saison auf Usedom öffnet die größte Bade- und Saunalandschaft der Insel im neuen Gewand: Die modernisierte Bernsteintherme des Baltic Hotels wurde auf knapp 8.000 Quadratmeter vergrößert und umfasst nun insgesamt sechs Saunen, davon zwei finnische. Wer möchte, stürzt sich nach dem Saunieren vom Wellnessbereich dank des direkten Strandzugangs in die Ostseewellen. Alternativ lädt das Thermalbecken mit 32 Grad Wassertemperatur und zusätzlichem Außenbereich zum Entspannen ein. Schwimmer ziehen Bahnen im großen Meerwasserbecken.



Ebenfalls neu in der Bernsteintherme: Die jüngsten Besucher können - von Bademeistern beaufsichtigt - nicht nur das Seepferdchen-Abzeichen ablegen, sondern sich auch in einem separaten Kinder- und Jugendbereich austoben. Das erweiterte Areal bietet mit Wasserrutschen, Kletterwand und Spraypool jede Menge Spaß. Die Bernsteintherme in Zinnowitz - mit dem größten Hotelpool Usedoms - ist direkt an das Baltic Hotel angeschlossen, aber auch für Tagesgäste geöffnet.



Weitere Informationen: www.baltichotel.de



Das Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langen Sandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Die herausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in die hoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größter Hotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness und Fitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alle Altersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergänge oder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern ist das Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegel best Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.de



