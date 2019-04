Frankfurt / Zürich - Wie halten es Privatanleger in Europa mit nachhaltiger Geldanlage? Für welche Arten von ESG-Investments [1] interessieren sie sich und wie greifen Finanzberater das Thema auf? Zu diesen Fragen beauftragte Allianz Global Investors (AllianzGI) im November und Dezember 2018 eine Umfrage in zehn europäischen Ländern, inklusive der Schweiz.[2] Die Antworten von insgesamt 10.000 Befragten zeigen klar: Bei nachhaltigen Investments schlummert ein beachtliches Nachfragepotenzial - eigentlich.

So gaben insgesamt 75 Prozent der europaweit Befragten an, dass ihnen Nachhaltigkeitsaspekte bei der Geldanlage wichtig oder sehr wichtig sind. Besonders stark ausgeprägt ist das Interesse dabei in Italien (84 Prozent) und der iberischen Halbinsel (Spanien 82 Prozent, Portugal 86 Prozent). Die Motive sind weit gestreut. Etwa je ein Viertel möchte bewusst Sektoren oder Firmen ausschliessen ("Ich weiss, wo ich nicht investieren möchte": 26 Prozent), die Welt verändern (25 Prozent) oder Firmen dazu bringen, Nachhaltigkeitsaspekte stärker zu berücksichtigen ("Ich möchte, dass bestehende Firmen sich ändern"; 25 Prozent). Weitere 15 Prozent geben an, dass sie in die am nachhaltigsten operierenden Firmen einzelner Sektoren investieren möchten (Best-in-Class-Ansatz).

In der Schweiz ist das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen der Umfrage zufolge ähnlich stark ausgeprägt wie im europäischen Schnitt (76 Prozent). Gefragt nach den Anlagemotiven ergibt sich in ein interessantes altersspezifisches Bild: Während die Altersgruppe der 18-29-Jährigen mit ihrer Geldanlage vorrangig die Welt verbessern möchte (32%), stehen bei den über 50Jährigen eher Ausschlusskriterien im Vordergrund (31%).

Christian ...

