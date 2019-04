Es ist zuletzt etwas ruhiger geworden um die Biofrontera-Aktie. Der Kurs der Aktie bewegte sich zuletzt signifikant unter den gebotenen 6,60 Euro je Aktie, aber auch deutlich über dem Kursniveau vor Bekanntgabe dieser Offerte. Das Angebot klingt aus Sicht der Biofrontera-Aktionäre durchaus interessant: Eine 100%ige Tochter von Maruho Co., Ltd. (kurz "Maruho") will 6,60 Euro in Cash für Biofrontera Aktien zahlen. Mahuro ist bereits mit 20,1% an Biofrontera beteiligt, wie es auf der Internetseite ... (Peter Niedermeyer)

