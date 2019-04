Die philoro Edelmetalle GmbH kauft und verkauft Edelmetalle an mittlerweile elf Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein, sowie auch online. Der im Jahr 2011 von Rudolf Brenner und René Brückler gegründete Edelmetall-Händler philoro ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und mittlerweile mit elf Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein vertreten. Die Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle vom An- und Verkauf über die Lagerung bis hin zur persönlichen Beratung für private und institutionelle Anleger. philoro zählt laut Focus Money zu den besten Edelmetallhändlern 2019. Die breite Produktrange, die aus Fremd- und Eigenprodukten ...

