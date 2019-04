Nach dem Rauswurf bei Thyssenkrupp war klar, dass die Hackergruppe "Winnti" nach einem neuen Ziel in Deutschland Ausschau halten würde. Die Bayer AG war darauf schlecht vorbereitet.

Der Chemie-Konzern Bayer tut fast so, als hätte er bei den jetzt bekannt gewordenen Hackerangriff alles im Griff. Offenbar ist die gleiche Gruppe, die 2016 hinter der Spionageattacke auf den Industriekonzern Thyssenkrupp steckte, nun auch in das Firmennetz des Bayer-Konzerns eingedrungen. Anfang 2018 hat es bei Bayer die ersten Anzeichen gegeben, dass die offenbar aus China operierende Gruppe "Winnti" ein neues Opfer in Deutschland gefunden hat. Es gebe bisher keine Indizien dafür, dass Daten abgeflossen seien, hält Bayer den Ball flach. Inzwischen seien alle IT-Systeme bereinigt. Kein Grund zur Beunruhigung also, suggerieren die offiziellen Stellen.

Doch hat die Abwehr wirklich funktioniert? Zweifel sind angebracht. Denn wären die Cybersicherheitsteams tatsächlich ...

