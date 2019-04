Das Online-Portal hat mehr als 100.000 Anfragen für Photovoltaik-Anlagen regional ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass vor allem in Brandenburg und Berlin hohes Interesse bestand - in Bremen dagegen eher wenig.Aroundhome hat auf Basis von mehr als 100.000 Anfragen für Photovoltaik-Anlagen aus den verschiedenen Bundesländern einen Solar-Index erstellt. Dabei ist die Zahl der Anfragen ins Verhältnis mit der Hauseigentümerquote in den Bundesländern gesetzt worden. Demnach erreichten Brandenburg mit 1,54 und Berlin mit 1,45 die höchsten Indexwerte, verzeichneten nach Angaben von Aroundhome also das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...