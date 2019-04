Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben es nach den Gewinnen der Vortage am Freitag ruhig angehen lassen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,05 Prozent höher bei 3443,58 Punkten, nachdem er am Donnerstag den höchsten Stand seit September 2018 erklommen hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex der Eurozone damit ein Gewinn von rund 2,7 Prozent an.

Der französische Leitindex Cac 40 stieg am Freitag um 0,13 Prozent auf 5470,90 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,05 Prozent auf 7405,41 Zähler nach oben.

"Fundamental geben sich die Anleger trotz der fehlenden Details bislang mit den optimistischen Aussagen zu den Handelsgesprächen zufrieden. Bis es aber nicht zu konkreten Schritten kommt, steht die aktuelle Rally auf wackeligen Beinen", gab Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader zu bedenken. "Auch im Brexit-Drama ist der letzte und alles entscheidende Akt noch lange nicht aufgeführt, ...

