Auf der Invest in Stuttgart dürfte sich an diesem Freitag und Samstag ohne Frage vieles um das Thema Zinsen drehen. Niedrige Zinsen beschäftigen uns seit einigen Jahren, aber die Auswirkungen werden uns in vielen Bereichen jetzt erst richtig bewusst. Die Experten der Börse München haben sich mit dem Thema eingehend beschäftigt und das schöne Bild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...