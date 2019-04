Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins im März unverändert in der Spanne von 2,25 bis 2,50% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Darüber hinaus habe sie eine zukünftig vorsichtigere, zunehmend datenabhängigere, geldpolitische Gangart bestätigt. Neben einer deutlicher werdenden Konjunkturskepsis habe sich dies insbesondere darin gezeigt, dass - anders als zuvor - der Median der Zinsprojektionen der einzelnen FOMC-Mitglieder ('dot plots') für 2019 nun keinen Zinsschritt mehr zeige. Spätestens jetzt dürfe eine weitere geldpolitische Straffung in diesem Jahr - wie am Rentenmarkt bereits im Vorfeld eingepreist - wohl ad acta gelegt werden. Auf Jahressicht würden die Analysten den Leitzins auf seinem aktuellen Niveau erwarten. (Ausgabe April 2019) (05.04.2019/alc/a/a) ...

