Für gewöhnlich laufen korrektive Muster mindestens in drei Wellen ab, beim Währungspaar Euro zur Schwedischen Krone ist das seit den Verlaufstiefs aus Anfang März durchaus der Fall. Dabei reichten die Abschläge gut 50 Prozent der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung auf das entsprechende Fibo-Retracement abwärts. Zwar bildet dieses Niveau bereits eine potenzielle Trendwendestelle, für gewöhnlich drehen börsennotierte Titel überdurchschnittlich häufig bereits an dem 61,8 % bzw. erst 38,2 % Fibo in die Gegenrichtung ab. Grund zur Annahme einer baldigen Trendumkehr zur Oberseite liefert die aktuelle Wochenkerze in Form eines Doji. In Verbindung mit dem entsprechenden Unterstützungsbereich um das 50 % Fibonacci-Retracement könnten durchaus schon jetzt eine Trendwende und später frische Jahreshochs gelingen.

Solange der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Anfang März intakt bleibt, ist kein sofortiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...