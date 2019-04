Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:45 Uhr wurde der DAX mit rund 11.985 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,02 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Marktbeobachtern zufolge warten die Anleger gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für März, der an diesem Freitagnachmittag veröffentlicht wird. Experten rechnen mit dem Aufbau von 180.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Sollten die Zahlen wie im Vormonat enttäuschen, würde das neue Rezessionsängste unter den Anlegern entfachen. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Infineon mit kräftigen Kursgewinnen von über einem Prozent im Plus, gefolgt von Covestro und von Merck.



Die Aktien von SAP rangieren gegenwärtig mit deutlichen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, gefolgt von der Deutschen Börse und von der Deutschen Telekom. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.807,50 Punkten geschlossen (+0,38 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1231 US-Dollar (+0,09 Prozent).