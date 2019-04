Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks haben im bisherigen Jahresverlauf deutlich nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.Verantwortlich hierfür hätten neben der Flucht in die Qualität angesichts diverser politischer Risiken zuletzt in erster Linie die EZB und die US-Notenbank FED gezeichnet, die beide auf ihren Sitzungen im März einen skeptischeren Konjunkturausblick sowie Geduld bezüglich möglicher zukünftiger Leitzinsanhebungen hätten erkennen lassen. Im Zuge dessen sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen zwischenzeitlich sogar erstmals seit Oktober 2016 wieder in negatives Terrain abgesackt und liege aktuell bei 0,01%. 10-jährige US-Treasuries würden momentan mit 2,52% trotz einer Gegenbewegung in den vergangenen Tagen rund 10 Basispunkte unter ihrem Niveau vor der FOMC-Sitzung am 20. März rentieren. ...

