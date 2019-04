++ Gemischter Start an den europäischen Aktienmärkten ++ Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten, dass EZB europäischen Banken durch neue TLTRO-Runde Kredite gewähren wird ++ SAP fällt nach Herabstufung, neues Kursziel würde Rückgang von 19% bedeuten ++ Der letzte Handelstag der Woche verläuft recht ruhig, da an den Aktien- und Devisenmärkten nur geringe Kursbewegungen zu beobachten sind. Die Anleger scheinen skeptischer zu sein, was die positiven Enthüllungen aus den Verhandlungsgesprächen zwischen den USA und China angeht. Könnte sich das Stimmungsbild verschlechtern? Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass das Brexit-Drama bald sein Ende finden wird. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, schlug nämlich vor, Großbritannien eine 12-monatige "flexible" Brexit-Verlängerung ...

