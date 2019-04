Rosenbauer ist wieder auf Wachstumskurs und hat 2018 gleich einige neue Höchststände verbucht: So haben der Umsatz mit 909,4 Mio. Euro (2017: 847,6 Mio. Euro) und der Auftragseingang mit 1.107,7 Mio. Euro (2017: 970 Mio. Euro) jeweils neue Rekordmarken erreicht. Die Profitabilität hat sich mit einem EBIT von 48,8 Mio. Euro (2017: 21,1 Mio. Euro), wie angepeilt, verbessert; die EBIT-Marge betrug 5,4%. Das Periodenergebnis wurde auf 34,7 Mio. Euro (2017: 18,5 Mio. Euro) gesteigert. Es soll eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro (2017: 1,00 Euro) je Aktie vorgeschlagen werden. Eine nach wie vor vitale internationale Projektlandschaft sollte das weitere Marktwachstum unterstützen und die positive Branchenentwicklung prolongieren, so das Unternehmen im Ausblick. Die ...

