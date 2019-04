(shareribs.com) Chicago 05.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester. Die guten Exportverkäufe stützten die Sojabohnen. Auch die Exportverkäufe von Weizen fielen stark aus. Mai-Mais verbesserte sich um 2,5 Cents auf 3,6525 USD/Scheffel. Die neuerlichen Niederschläge im mittleren Westen der USA haben die Maispreise am Donnerstag unterstützt. ...

