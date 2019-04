Der Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten in den USA leicht gestiegen. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1230 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1219 Dollar festgesetzt.

Positive Konjunkturdaten aus Deutschland sorgten am Morgen für etwas Auftrieb. Das produzierende Gewerbe hat die Fertigung im Februar dank einer starken Entwicklung der Bauwirtschaft gesteigert. Die Zahlen zur Industrieproduktion seien allerdings nur auf den ersten Blick eine positive Überraschung, kommentierte Analyst Ralph Solveen von der Commerzbank. "In der Industrie im engeren Sinne ist die Produktion trotz eines etwas höheren Outputs in der Autoindustrie sowohl im Januar als auch im Februar gefallen."

Das britische Pfund konnte zeitweise etwas an Boden gut machen, geriet zuletzt aber wieder unter Druck. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlug am Vormittag eine flexible zwölfmonatige Verschiebung des Brexits vor. Die britische Premierministerin Theresa May bat derweil um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. Eigentlich hätte Großbritannien bereits Ende März aus der EU ausscheiden sollen.

Außerdem versprüht die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China Optimismus an den Finanzmärkten. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weißen Haus ein baldiges Abkommen angekündigt.

Im Nachmittagshandel richten sich die Augen der Anleger auf die USA. Dort veröffentlicht die Regierung ihren Arbeitsmarktbericht. Nach einem sehr schwachen Beschäftigungsaufbau im Februar hoffen Analysten und Anleger auf eine Gegenbewegung. Dies würde bestehende Konjunktursorgen wohl etwas dämpfen./bgf/jkr/mis

