Hamburg (ots) - In Lissabon stand er selbst auf der ESC-Bühne, jetzt bereitet er den Weg zum Finale: Michael Schulte ist einer der Künstler, die beim "ESC - Countdown für Tel Aviv" im Ersten dabei sind. Die Show von der Hamburger Reeperbahn beginnt am 18. Mai um 20.15 Uhr, Barbara Schöneberger moderiert. Neben Michael Schulte zählen Sarah Connor, Stefanie Heinzmann, Laing, Annett Louisan und Nico Santos zu den Gästen und präsentieren ihre Songs.



Die Übertragung des ESC-Finales startet im Ersten um 21.00 Uhr. Danach, um 0.45 Uhr, machen die Stars in Hamburg weiter mit der "ESC - Grand Prix Party". Insgesamt steht der größte Musikwettbewerb der Welt an diesem Abend im Ersten also mehr als fünf Stunden nonstop im Mittelpunkt. Wer außer den Genannten noch beim "Countdown" und der "Grand Prix Party" auftritt, wird der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.



Für Deutschland geht beim diesjährigen ESC das Duo "S!sters" an den Start, bestehend aus Carlotta Truman und Laurita. Ihr Song heißt passend "Sister". Die beiden werden in Schalten aus Tel Aviv in beiden Sendungen Barbara Schöneberger schildern, wie sie den packenden Wettbewerb vor Ort erleben.



Der Zugang für die Shows vom Spielbudenplatz an der Reeperbahn ist frei.



Sendetermin: Sonnabend, 18. Mai, ab 20.15 Uhr, Das Erste



Informationen zum Eurovision Song Contest im Internet unter www.eurovision.de



