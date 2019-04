Dietikon (ots) -



Nachwuchs fördern und Traditionen bewahren. Am 8. November 2019

findet der traditionelle Pestalozzi Stiftepriis in der Umweltarena in

Spreitenbach statt. Die Pestalozzi Gruppe und ihre Geschäftsbereiche

ehren die besten Absolventinnen und Absolventen der Lehrberufe in den

Bereichen Gebäudetechnik, Metallbau, Metallverarbeitung und

Haustechnik mit dem Pestalozzi Stiftepriis.



Zum 37. Mal vergibt die Pestalozzi Gruppe den Stiftepriis in der

Deutschschweiz. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten eine Urkunde

und werden in der Presse publiziert. Eine einmalige Gelegenheit für

die Lehrabgänger und Lehrabgängerinnen, sich auszutauschen und erste

Kontakte für die Karriere zu knüpfen. Die Lehrfirmen haben

gleichzeitig die Chance sich zu profilieren und ihren Ruf als

Ausbildungsstätten zu stärken. Aufgrund der grossen Beliebtheit des

Preises findet der Stiftepriis seit einigen Jahren auch in der

Westschweiz statt.



In den Nachwuchs investieren



Pestalozzi möchte mit dem Stiftepriis einen aktiven Beitrag zur

Förderung der Berufslehre und zur Sicherung eines attraktiven

Bildungs- und Karriereangebotes leisten. Um das Image der Berufslehre

zu stärken und auch in Zukunft top Arbeitskräfte auszubilden, braucht

es motivierte und leistungsstarke Jugendliche. Und genau hier setzt

der Pestalozzi Stiftepriis an. Für die Gewinnerinnen und Gewinner

bedeutet die Auszeichnung Ernte disziplinierter und harter Arbeit.



Die Unterstützung des Nachwuchses hat bei Pestalozzi Tradition. In

den vier Geschäftsbereichen werden jährlich über 25 Lernende

ausgebildet. Im Idealfall können die Lernenden nach der Ausbildung im

Betrieb bleiben. Mit dieser Investition realisiert das Unternehmen

eine typische Win-win-Situation. Einerseits gelingt den Lehrabgängern

der Einstieg in die Arbeitswelt einfacher. Andererseits profitiert

das Unternehmen vom betriebsspezifischen Know-how der Abgänger.



Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 27. September 2019. Die

Gewinnerinnen und Gewinner werden danach schriftlich benachrichtigt

und zur Stiftepriis-Verleihung eingeladen. Alle Eingeladenen werden

mit dem Pestalozzi Stiftepriis ausgezeichnet. Mehr Informationen

finden Sie auf der Website www.stiftepriis.pestalozzi.com.



Kontakt:

Olivia Vogt

Kommunikationsverantwortliche



Pestalozzi + Co AG

Riedstrasse 1, Postfach

CH-8953 Dietikon

Tel. +41 44 743 23 45

olivia.vogt@pestalozzi.com



www.pestalozzi.com