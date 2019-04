In den USA dämmert es. Wir hatten Sie kürzlich darauf vorbereitet, wie sich der amerikanische Markt neu ordnet. Die Konsequenz: Nicht die Fed ist mehr entscheidend, sondern die Fiskalpolitik und die Regulierung und das kommt fast einem Paradigmenwechsel gleich. Ein weiterer Anstoß bahnt sich an:



Wie hoch wäre das wirtschaftliche Gewicht, wenn die Amerikaner die zweite Mondlandung ins Visier nehmen? Eine zweite Serien von Mondflügen wurde kürzlich angekündigt. Sie wird umfangreicher und teurer und darin steckt mehr als in einem ganzen Konjunkturprogramm. In Dollar oder Prozent gerechnet: Eine Billion Dollar wären knapp 5 % der jährlichen Wirtschaftsleistung. Was die Amerikaner aus einer solchen Situation machen, kennen Sie - ein bißchen mehr als die Europäer.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info