Firmenfahrzeuge mit Elektroantrieb werden zur Zeit nur halb so hoch besteuert wie herkömmliche Fahrzeuge - und das soll weiter bestehen bleiben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die Steuervorteile für Elektro-Dienstwagen bis 2030 verlängern und die Anschaffung von Lieferfahrzeugen mit Elektroantrieb stärker begünstigen. Dies will der SPD-Politiker nach einem Bericht des "Spiegel" vom Freitag dem Klimakabinett vorschlagen, in dem am Mittwoch nächster Woche ein Teil der Bundesregierung zusammenkommt.

Das Finanzministerium wollte den Bericht nicht kommentieren. Den Vorstoß hatte Scholz im Februar angekündigt. Dem "Spiegel" zufolge will Scholz ...

