München (www.aktiencheck.de) - Die so genannten Makro-Überraschungsindices zeigen weiterhin, dass die meisten Konjunkturdaten in den Industrieregionen Europa, USA und Japan hinter den Konsensprognosen zurück bleiben, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Einzig die Konjunkturdaten in den Emerging Markets übertreffen zunehmend die Markterwartungen", sage Robert Greil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...