Kirsten Hoyer (49) wird zum 1. September 2019 Executive Director External Affairs & Digital Transformation bei MSD in Deutschland. Die derzeitige Geschäftsführerin Kommunikation für den Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) in Berlin folgt auf Christoph Habereder, der seit 1. April 2019 die Business Unit Impfstoffe für das globale Gesundheitsunternehmen in Deutschland verantwortet. Die Position des Director Communications für Deutschland besetzt seit 1. Februar 2019 Dr. Kathrin Schwabe (44).



Kirsten Hoyer wird in ihrer neuen Rolle an Chantal Friebertshäuser, Geschäftsführerin von MSD in Deutschland, berichten und die Bereiche Policy, Communications, Digital Transformation und Employee Experience verantworten.



Kirsten Hoyer ist seit 2015 Geschäftsführerin Kommunikation des vfa und hat den Verband über die letzten Jahre kommunikativ neu ausgerichtet. Vor ihrer Tätigkeit beim vfa war sie Inhaberin und Geschäftsführerin einer Kommunikationsagentur in München mit den Schwerpunkten Healthcare, Technologie und Wissenschaft. Vor ihrer Selbstständigkeit hatte sie Führungspositionen in der Unternehmenskommunikation verschiedener internationaler Konzerne inne. Zu ihren beruflichen Stationen zählen u.a. Bombardier Transportation, Corning und Siemens.



Dr. Kathrin Schwabe neuer Director Communications



Seit 1. Februar verantwortet Dr. Kathrin Schwabe die interne und externe Kommunikation bei MSD in Deutschland und berichtet an den Executive Director External Affairs & Digital Transformation. Kathrin Schwabe ist verantwortlich für die Kommunikationsstrategie, Planung und Umsetzung der Unternehmenskommunikation und arbeitet eng mit den Bereichen Policy und Digital Transformation zusammen.



Zuletzt verantwortete Kathrin Schwabe als Director Corporate Internal Communication die Interne Kommunikation der D. Swarovski KG. Davor hatte sie Führungspositionen in der Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Bahn und dem Fraunhofer ISI inne. Sie startete ihre Karriere bei verschiedenen internationalen Unternehmen der IT-Industrie.



Über MSD:



MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. Das Unternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern vertreten. Im Jahr 2017 hat MSD einen Umsatz von rund 40,1 Milliarden US-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2017). In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.



Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt MSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologika sowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mit innovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSD jeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017). Im Fokus stehen hier sowohl Prävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola. Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt.



