Ein Panda muss nicht unbedingt dieses gemütliche Tier sein, das den ganzen Tag lang nur Bambus mampft. Wer "Kung Fu Panda" gesehen hat, weiß, dass ein Panda durchaus ein Gamechanger sein kann. Der Bitpanda möchte das auch sein. Gründer Eric Demuth verlieh bei der Pressekonferenz am 4.4.19 seiner Freude über den Erhalt der PSD2-Konzession durch die FMA Ausdruck. Bitpanda könne nun als Zahlungsverkehrsdienstleister agieren. Der Kunde könne somit Kryptowährungen nicht nur kaufen und verkaufen, sondern (in Kürze) damit auch bezahlen, und zwar auch Kleinbeträge.Bitcoin habe ein 2.800 m2 großes Office in Wien (gleich beim Praterstern), mit bereits mehr als 100 Mitarbeitern aus 31 Nationen und mehr als einer Million Kunden. Man habe ...

